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Ayyıldız Hareketi nedir? Ayyıldız Hareketi kurucuları kim?

İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'ın adını verdikleri Ayyıldız Hareketi merak konusu oldu. Peki Ayyıldız Hareketi nedir? Ayyıldız Hareketi kurucuları kim?

Ayyıldız Hareketi nedir? Ayyıldız Hareketi kurucuları kim?

İYİ Parti'den ayrılmasının ardından Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte hareket ederek parti kurmak için gün sayan Ümit Özdağ, hareketlerine Ayyıldız Hareketi ismini verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda hareket hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ayyıldız Hareketi nedir?  Ayyıldız Hareketi kurucuları kim?  sorularının cevaplarını arıyor.

AYYILDIZ HAREKETİ NEDİR?  AYYILDIZ HAREKETİ KURUCULARI KİM?

Ayyıldız Hareketi, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk önderliğinde kurulan bir harekettir. Bu Hareket hakkında bilgi veren Ümit Özdağ şunları söylemiştir:

" 'Ayyıldız Hareketi' Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçilerinin, yurtseverlerin, istiklal harbi felsefesini, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesini benimseyen bütün vatanseverlerin partisidir. Bütün Türk milletini sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle kucaklıyoruz. Bu ülkeyi soyanlarla, ülkeye ihanet edenlerle mücadele edeceğiz."

Tayfun Altuntaş
Editör
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