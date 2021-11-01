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Az daha uyuyacaktı! ABD Başkanı Joe Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı

ABD Başkanı Joe Biden Glasgow'da düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansına (COP26) uzun bir araç konvoyuyla geldi. Bu durum sosyal medyada ti'ye alınırken Biden'a ilişkin medyaya yansıyan bir başka görüntü izleyenleri gülümsetti. Biden COP26'da 30 saniye kadar gözlerini kapalı tuttu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) uzun bir konvoyla gelmesi nedeniyle sosyal medyada hem eleştirildi hem de alay konusu oldu.

Zirvenin açılış konuşması sırasında Biden'ın 30 saniye kadar gözlerini kapalı tuttuğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı. Biden, gözlerini açık tutmak için verdiği mücadele dolayısıyla sosyal medyada hem bir kez daha alay konusu oldu.

BIDEN UYUYOR MU?

Sık sık bu tip haberlerle gündeme gelen Biden'ın gözlerini kapatması "Uyuyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Az daha uyuyacaktı! ABD Başkanı Joe Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı

Öte yandan sosyal medya kullanıcılarının Biden'ın bu görüntüsü hakkında yaptığı paylaşımlar da okuyanları gülümsetti.

Az daha uyuyacaktı! ABD Başkanı Joe Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı

{TITLE_STRIP}Espri konusu oldu! ABD Başkanı Joe Biden’ın konvoyu sosyal medyada gündem oldu

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- Başkan Biden gündüz uykusunun tadını çıkarıyor

Az daha uyuya kalıyordu! ABD Başkanı Joe Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı

- ABD Başkanı Biden, kritik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda şekerleme yaparken yakalandı Video ayrıca personelinin izinsiz girdiğini ve derin bir uykuya dalmadan önce onu uyandırdığını gösteriyor!

Az daha uyuya kalıyordu! ABD Başkanı Joe Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı

- Biden, Glasgow İklim Zirvesi'nde uykuyla mücadele ediyor.

Az daha uyuya kalıyordu! ABD Başkanı Joe Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı

İşte Biden'ın uykuya direndiği o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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