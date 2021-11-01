Az daha uyuyacaktı! ABD Başkanı Joe Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) uzun bir konvoyla gelmesi nedeniyle sosyal medyada hem eleştirildi hem de alay konusu oldu.

Zirvenin açılış konuşması sırasında Biden'ın 30 saniye kadar gözlerini kapalı tuttuğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı. Biden, gözlerini açık tutmak için verdiği mücadele dolayısıyla sosyal medyada hem bir kez daha alay konusu oldu.

BIDEN UYUYOR MU?

Sık sık bu tip haberlerle gündeme gelen Biden'ın gözlerini kapatması "Uyuyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Öte yandan sosyal medya kullanıcılarının Biden'ın bu görüntüsü hakkında yaptığı paylaşımlar da okuyanları gülümsetti.

Espri konusu oldu! ABD Başkanı Joe Biden’ın konvoyu sosyal medyada gündem oldu

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- Başkan Biden gündüz uykusunun tadını çıkarıyor

- ABD Başkanı Biden, kritik Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda şekerleme yaparken yakalandı Video ayrıca personelinin izinsiz girdiğini ve derin bir uykuya dalmadan önce onu uyandırdığını gösteriyor!

- Biden, Glasgow İklim Zirvesi'nde uykuyla mücadele ediyor.

İşte Biden'ın uykuya direndiği o anlar: