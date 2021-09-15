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  3. Az kalsın yanarak can verecekti: Tandıra düştü, kendi çabalarıyla kurtuldu!

Az kalsın yanarak can verecekti: Tandıra düştü, kendi çabalarıyla kurtuldu!

Erzincan'da, ekmek pişirirken tandıra düşen Melek Akar isimli kadın, "Ekmeği çıkarırken tandıra düştüm. Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam. Vallahi çok üzülüyorum" dedi.

Az kalsın yanarak can verecekti: Tandıra düştü, kendi çabalarıyla kurtuldu!

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde, 4 çocuk annesi Melek Akar, ailesine ekmek pişirmek için tandırın başına geçti. Gün boyu çalışan Akar, son ekmekleri çıkaracağı esnada dengesini bir anda kaybedip, tandırın içerisine düştü. Alevlerin içine düşen talihsiz kadın, düştüğü tandırın içinden kendi çabalarıyla çıktı. Olayı gören komşuları özel araçlarıyla Akar'ı Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Elleri, başı ve saçları yanan Akar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Az kalsın yanarak can verecekti: Tandıra düştü, kendi çabalarıyla kurtuldu!

KORKUNÇ ANLARI ANLATTI!

Yaşadığı korku dolu anları anlatan kadın, bir daha o köye adım bile atmak istemediğini belirterek; "Evde kimse yoktu, tektim, ekmek pişirdim. Pişirdiklerimi götürdüm, son ekmeği yaparken farkında bile olmadım, dengemi kaybettim, tandırın içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok mücadele ettim. Kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Duyanlar tandırdan çıkabilmiş olmama çok şaşırdı. 40 seneden fazladır ekmek pişiriyorum. Yani acemi değilim ki diyeyim 'Ben acemiydim, onun için düştüm'. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutamadım, ekmeği çıkarana kadar tandıra düştüm. Bundan sonra bırakın ekmek pişirmeyi daha o köye adım bile atmam. Ne gideyim ne de göreyim, vallahi çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

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