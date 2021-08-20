Sokak röportajı sırasında verdiği cevaplarla dikkat çeken ve "Hard kapitalizm" sözüyle sosyal medyada fenomen olan Azadi Kaya'nın yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı iddiaları ortaya atıldı. Biz de bunun üzerine Azadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

AZADİ KAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? TUTUKLANDI MI?

Yapılan sokak röportajlarını YouTube üzerinden yayınlayan bir kanalın röportajına denk gelen Azadi Kaya verdiği cevaplarla sosyal medyada gündem olmuştu. "Hard kapitalizm" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Azadi Kaya hakkında ortaya atılan iddia konuşulmaya başlandı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Azadi Kaya, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Kaya ve sabah saatlerinde aynı gerekçeyle gözaltına alınan ve aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkez çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin Ankara Terörle Mücadele (TEM) şubesinde tutulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

“Ece Şimşek, Fatma Bilge Devrim Temel, Şehriban Başak, Mehmet Duymaz ve Ahmet Özkaya, Azadi Kaya.”

Azadi Kaya'nın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.