SON DAKİKA! İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırıPaylaşımları olay olan Murat Övüç artık şaşırtmıyor! "Benim neyim eksik" diyerek bakın ne giydi!Ünlü rapçi çıplak pozlarını servet değerine sattı!Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Rezan Epözdemir'den sert açıklamalar! Rizespor ve TFF'Ye ateş püskürttüler!Son dakika | AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldiSon dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Taliban'la görüşmeler yapabilirizBir Başkadır dizisinin yönetmeni Berkun Oya bu kez film çekiyor! Netflix'te yayınlanacakİBB Başkanı İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı! Büyükada'da eleştiri yağmuruna tutuldu!Ahmet Hakan'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün adını çevirmeyen tercümana tepki: İzah edilecek bir tarafı yokAzadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Azadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı?

Azadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı?

Hard Kapitalizm sözleriyle fenomen olan Azadi Kaya'nın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı söyleniyor. Peki Azadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

Azadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı?

Sokak röportajı sırasında verdiği cevaplarla dikkat çeken ve "Hard kapitalizm" sözüyle sosyal medyada fenomen olan Azadi Kaya'nın yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı iddiaları ortaya atıldı. Biz de bunun üzerine Azadi Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Tutuklandı mı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

AZADİ KAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? TUTUKLANDI MI?

Yapılan sokak röportajlarını YouTube üzerinden yayınlayan bir kanalın röportajına denk gelen Azadi Kaya verdiği cevaplarla sosyal medyada gündem olmuştu. "Hard kapitalizm" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Azadi Kaya hakkında ortaya atılan iddia konuşulmaya başlandı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre  Azadi Kaya, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Kaya ve sabah saatlerinde aynı gerekçeyle gözaltına alınan ve aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkez çalışanlarının da bulunduğu 6 kişinin Ankara Terörle Mücadele (TEM) şubesinde tutulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

“Ece Şimşek, Fatma Bilge Devrim Temel, Şehriban Başak, Mehmet Duymaz ve Ahmet Özkaya, Azadi Kaya.”

Azadi Kaya'nın kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT