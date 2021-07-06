Azadi isminin anlamı nedir, Azadi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Azadi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Azadi ismi ne demek, Azadi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Azadi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Azadi İsminin anlamı nedir? TDK Azadi anlamı:

Azadi ismi TDK'da tanımlanmamaktadır.

Azadi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Azadi ismi Kuran'da geçmemektedir.

Azadi isminin kökeni:

Azadi ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 94 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Azadi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Azadi isminin rengi:

Kuşkonmaz

Azadi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Azadi isminin Harf Analizi Nedir ?

Azadi ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

Z: Araştırmacı/zeki, fedakar

A: Öncü, lider, mantıklı

D: Üstün güçler, güçlü

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

Azadi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Azadi ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

Z: 29

A: 1

D: 5

İ: 12

= 48– Azadi İsminin Numeroloji Toplamı 48’dir.

Azadi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Azadi ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Azadi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1Z: 8A: 1D: 4İ: 9 = 23

2 + 3= 5Kader sayısıdır

Azadi isminin 5kader sayısına göre kişilik özellikleri

5– Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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