Azam isminin anlamı nedir, Azam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Azam isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Azam ismi ne demek, Azam ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Azam isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Azam İsminin anlamı nedir? TDK Azam anlamı:

Azam isminin anlamı TDK'da bulunmamaktadır.

Azam İsmi Kuranda geçiyor mu?

Azam ismi Kuran'da geçmemektedir.

Azam isminin kökeni:

Azam ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Azam isminde 620 kişi vardır.

Azam isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Azam isminin rengi:

Fildişi

Azam ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Azam isminin Harf Analizi Nedir ?

Azam ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Azam isminin Numerolojisi Kaçtır?

Azam ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Z : 29

A : 1

M : 16

= 47 – Azam İsminin Numeroloji Toplamı 47’dir.

Azam ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Azam isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Azam isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1 Z: 8 A: 1 M: 4 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Azam isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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