Sakarya Kaynarca Nüfusu 2020 - 2021 |  Kaynarca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mağaza Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSon dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4,1 büyüklüğünde depremBarış Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?Fenerbahçe Yönetim Kurulu Metin Sipahioğlu'dan Galatasaray'ın iddialarına sert cevaplarAstsubay Kıdemli Üstçavuş (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Örgü Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSON DAKİKA! Ankara'da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı!Astsubay Kıdemli Üstçavuş (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?İlig isminin anlamı nedir, İlig ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Azam isminin anlamı nedir, Azam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Azam isminin anlamı nedir, Azam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Azam isminin anlamı; en büyük, daha büyük, ulu demektir. Bu içeriğimizde Azam isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Azam isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Azam isminin anlamı nedir, Azam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Azam isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Azam ismi ne demek, Azam ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Azam isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Azam İsminin anlamı nedir? TDK Azam anlamı:

Azam isminin anlamı TDK'da bulunmamaktadır.

Azam İsmi Kuranda geçiyor mu?

Azam ismi Kuran'da geçmemektedir.

anlamı nedir?

Azam isminin kökeni:

Azam ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Azam isminde 620 kişi vardır.

Azam isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

nedir

Azam isminin rengi:

Fildişi

Azam ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Azam isminin Harf Analizi Nedir ?

Azam ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Azam isminin Numerolojisi Kaçtır?

Azam ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Z : 29

A : 1

M : 16

= 47 Azam İsminin Numeroloji Toplamı 47’dir.

Azam ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Azam isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

erkek bebek isim anlamları

Azam isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   Z: 8   A: 1   M: 4 = 14

1 4 = 5 Kader sayısıdır

Azam isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT