Azeddine Annamousi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azeddine Annamousi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azeddine Annamousi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azeddine Annamousi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Azeddine Annamousi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azeddine Annamousi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azeddine Annamousi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azeddine Annamousi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azeddine Annamousi 2 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur.  Hollanda,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azeddine Annamousi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azeddine Annamousi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Azeddine Annamousi'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azeddine Annamousiboyu ve yaşı kaç

Azeddine Annamousi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azeddine Annamousi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2020 yılında ADO U18

1 Temmuz 2021 yılında ADO U21

Azeddine Annamousi kimdir

Azeddine Annamousi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azeddine Annamousi şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RVV Blijdorp, Sparta AV (-2011), Sparta Rotterdam (2011-2020), ADO Den Haag (2020-2021)

Azeddine Annamousi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U16 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Azeddine Annamousi nereli

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