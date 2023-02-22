Azeez Ajagbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azeez Ajagbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azeez Ajagbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azeez Ajagbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azeez Ajagbe 22 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azeez Ajagbe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azeez Ajagbe, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Azeez Ajagbe'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azeez Ajagbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azeez Ajagbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azeez Ajagbe şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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