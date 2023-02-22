Azeez Godswill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azeez Godswill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azeez Godswill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Azeez Godswill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Azeez Godswill 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Azeez Godswill Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Azeez Godswill'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Azeez Godswill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Azeez Godswill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Azeez Godswill şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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