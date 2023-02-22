Azeez Shobola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azeez Shobola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azeez Shobola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azeez Shobola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azeez Shobola 31 Ocak 1992 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Azeez Shobowale Shobola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azeez Shobola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Azeez Shobola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Azeez Shobola'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Azeez Shobola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azeez Shobola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azeez Shobola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azeez Shobola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında Shooting Stars

1 Ocak 2014 yılında Kano Pillars

11 Mayıs 2016 yılında Al-Hilal

1 Temmuz 2018 yılında Al-Ain FC

18 Ocak 2019 yılında Al-Nahda

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

12 Aralık 2020 yılında Sur SC

1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars

Azeez Shobola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azeez Shobola şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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