Azel ne demek, TDK'ya göre Azel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azel ne demek? Azel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azel kelimesi. Peki azel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azel nedir, azel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AZEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre azel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü, oligopol

