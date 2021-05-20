Azerbaycan bayraklı askeri helikopter plaja acil iniş yaptı!
Olay, Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri Rus yapımı helikopter arıza nedeniyle Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja acil iniş yapmak durumunda kaldı.
Saat 19.00 sıralarında, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından sebebiyle içindeki 6 personel ile Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı.
Helikopteri gören vatandaşlar duruma şaşırdı. Amasya’nın Merzifon Hava Üssü’ne gittiği öğrenilen helikopterin inişi sırasında yaralanan olmadığı belirtildi. Helikopterin iniş anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edildi.