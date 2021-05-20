2021 Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2041104562021 Maltepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2041904042021 Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2045112022021 Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2045903502021 Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2045903512021 Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2045903522021 Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 204590353İsrail BM Temsilcisi Erdan, Filistinli mevkidaşı konuşurken salonu terk etti!2021 Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2045903542021 Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 204590355
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Azerbaycan bayraklı askeri helikopter plaja acil iniş yaptı!

Azerbaycan bayraklı askeri helikopter plaja acil iniş yaptı!

Olay, Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri Rus yapımı helikopter arıza nedeniyle Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja acil iniş yapmak durumunda kaldı.

Azerbaycan bayraklı askeri helikopter plaja acil iniş yaptı!

Saat 19.00 sıralarında, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından sebebiyle içindeki 6 personel ile Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı.

Helikopteri gören vatandaşlar duruma şaşırdı.  Amasya’nın Merzifon Hava Üssü’ne gittiği öğrenilen helikopterin inişi sırasında yaralanan olmadığı belirtildi. Helikopterin iniş anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Konuya ilişkin yapılan açıklamada helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Azerbaycan bayraklı askeri helikopter plaja acil iniş yaptı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum