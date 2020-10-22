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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Kontrol altına alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Kontrol altına alındı

20 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti..

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Azərbaycan ordusu Fuzuli ilinin Mollaveli, Yukarı Refidinli ve Aşağı Refidinli; Cebrail ilinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli ve Derzili köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan ilinin Kollukışlak, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Velikulubeyli, Karadere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Karkulu, Bartaz, Dellekli köyleriyle Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.

Ağbend kasabasının Ermenistan işgalinden kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarını kutladı. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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