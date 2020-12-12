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  3. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam’da yer alacak”,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam’da yer alacak”,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan açıklamada, 10 Kasım'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan Karabağ'daki ateşkesi izlemek için kurulacak olan Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi'nin Ağdam'da bulunacağı açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam’da yer alacak”,

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki ateşkesi izlemek için kurulacak olan Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi'nin Ağdam'da bulunacağını açıkladı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede Rus Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Rusya, anlaşma gereği tampon bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç göndermişti. Türkiye'nin de bölgede Rusya ile beraber ateşkesi izleyeceği ifade edilmişti.

"TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖRNEĞİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı Stefan Visconti, ABD Eş Başkanı Andrew Shaffer, Rusya'nın Azerbaycan Büyükelçisi Mikhail Bocharniko ve AGİT Dönem Başkanı Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'in ile görüştüğü belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam’da yer alacak”,

Görüşmede Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde bir İzleme Merkezi kurma sürecinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu konu 10 Kasım'da imzaladığımız açıklamaya da yansıdı. Türk-Rus İzleme Merkezi ateşkesi izleyecek. Bence bu, bölgesel işbirliğinin çok güzel bir tezahürü. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin örneğidir. Bu artık gerçekliktir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam’da yer alacak”,

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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