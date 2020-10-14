Türkiye - Sırbistan maçı TRT SPOR CANLI İZLE | TRT Spor Canlı İzleSağlık Bakanlığından önemli uygulama! İki test aynı anda yapılacak...Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor!Pendik'te bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştı!Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Şampiyonlar Ligi grupları ve fikstürüİstanbul Valiliğinden Kürtçe tiyatro oyunu açıklaması!Evde bakım parası yatan iller 14 Ekim | İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel listeRusya'dan koronavirüs aşısı müjdesi! İkinci aşı da tescillendiHırvatistan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Yeşilyurt’ta ki ‘cephe sağlıklaştırma’ projeleri esnaf ve vatandaşların beğenisini topladı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev müjdeyi verdi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev müjdeyi verdi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun çabalarıyla 8 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev müjdeyi verdi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fuzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulaq, Qarakollu köyleri ile Hocavend'in Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

AYRINTILAR GELECEK!

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT