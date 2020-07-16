Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov görevden alındı

Azerbay ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar sürerken Azerbaycan'da önemli bir karar alındı.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı.

Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayan Aliyev, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.

Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli şekilde faaliyet gösteremediğini belirtmişti.

ALİYEV: DIŞİŞLERİ BAKANI'NI BULAMADIM

Aliyev, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada,"Dışişleri ne yapıyordu? Neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, istihbarat servisleri... Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım" ifadelerini kullanmıştı.

Azeri yetkililer de Dışişleri Bakanı Memmedyarov'un evden çalıştığını bildirmişti.

Elmar Memmedyarov, son olarak Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Tovuz bölgesindeki çatışmaları görüşmüştü.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker ise yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.