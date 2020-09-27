Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı
Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabah tansiyon yeniden yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaparak, Ermenistan'ın bir saldırı düzenlediğini ve çok sayıda sivilin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Peki Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı nedir?
Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Bu sabaha karşı başlayan ve gerilimin giderek arttığı Ermenistan ve Azerbaycan arasında neler oluyor? 1980’lerden beri devam eden Dağlık Karabağ krizi yeniden alevlendi ve Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak dakikalar yaşandı. Peki Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı nedir? Detaylar haberimizde...