Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Bu sabaha karşı başlayan ve gerilimin giderek arttığı Ermenistan ve Azerbaycan arasında neler oluyor? 1980’lerden beri devam eden Dağlık Karabağ krizi yeniden alevlendi ve Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak dakikalar yaşandı. Peki Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı nedir? Detaylar haberimizde...