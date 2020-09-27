Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayıGüner Özkul kimdir? Münir Özkul'un kızı Güner Özkul babasını anlattı!Esra Erol'a sosyal medyadan büyük tepki! Esra Erol Kapatılsın!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı: Tüm imkanlarımızla yanlarındayızAzerbaycan'dan sevindiren haber!Belkıs Akkale kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Alevi mi? Halk TV performansSon Dakika: Türkiye'den Rusya ile kritik görüşme!Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama: "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"Bursa'da korkutan yangın! 5 kişilik aile son anda kurtarıldıErmenistan'da seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildi!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı

Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabah tansiyon yeniden yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaparak, Ermenistan'ın bir saldırı düzenlediğini ve çok sayıda sivilin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Peki Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı nedir?

Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı

Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Bu sabaha karşı başlayan ve gerilimin giderek arttığı Ermenistan ve Azerbaycan arasında neler oluyor? 1980’lerden beri devam eden Dağlık Karabağ krizi yeniden alevlendi ve Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak dakikalar yaşandı. Peki Azerbaycan, Ermenistan savaşı son durum nedir? Azerbaycan, Ermenistan olayı nedir? Detaylar haberimizde...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT