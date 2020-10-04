Azerbaycan halkında kutlama: Magadiz kurtarıldı!

Azerbaycan ordusunun, Magadiz'i dün Ermeni işgalinden kurtarmasının ardından sokaklara akın eden halk, gece boyunca Magadiz zaferini havai fişeklerle kutladı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu başarılı bir şekilde sürdürüyor. Azerbaycan askerlerinin operasyonu kapsamında Magadiz dün Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra yaptığı açıklamada Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini söyledi. Zafer haberinin ardından Azerbaycan halkı, kutlama için sokaklara ve balkonlarına akın etti.

Sokaklara inen vatandaşlar, "Karabağ bizimdir, bizim kalacak", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Havai fişeklerin patlatıldığı kutlama sırasında sokaklara akın eden vatandaşlar zafer şarkıları söyledi. Kutlamalara evlerinden ve balkonlarından katılan vatandaşlar ise, ışıkları söndürüp açarak görsel bir şölen gerçekleştirdi. Balkonlarından ıslıklar çalan Azerbaycan halkı, Azerbaycan askerlerini dakikalarca alkışladı.