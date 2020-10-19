Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında başlattığı saldırının sonucu olarak iki ülke arasında yaşanan sıcak çatışmalarda Ermenistan, savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gence ve Mingeçevir'de sivillere yönelik saldırılar kamuoyunda yoğun tepki ve eleştirilere maruz kalırken Azerbaycan ordusu ilerlemesini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarına her geçen gün yenisini ekleyen Azerbaycan'ın geri aldığı yerler de merak konusu oldu. Peki Azerbaycan ne kadar ilerledi? Nereleri aldı? Azerbaycan'ın ilerleme haritası | MSB Azerbaycan klibi ve Ermenistan - Azerbaycan çatışmasında son durum! İşte detaylar...

AZERBAYCAN NE KADAR İLERLEDİ? NERELERİ ALDI? SON DAKİKA

Son dakika bilgilerine göre Azerbaycan, 13 köyün daha işgalden kurtarıldığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev tarafından kişisel sosyal medya hesabından dünyaya duyurulan bu habere göre kardeş ülke, Cebrail ilinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Kumlak, Hacılı, Göyerçinveyselli, Niyazgullar, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı ve İsaklı köylerini işgalden kurtararak geri kazandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daha önce resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fuzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulaq, Qarakollu köyleri ile Hocavend'in Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, kent merkezi, 1 kasaba ve 75 köyden oluşan ve yalnızca 20 köyünün işgal edilmediği Fuzuli ilinin bazı köylerini Ermenistan güçlerinden temizlemişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuşturulan Fuzuli'de Ermeni askerlerinin kışlayı bırakıp kaçmak zorunda kaldığını bildirdi.

Akabinde Azerbaycan lideri İlham Aliyev, tarihi Hudaferin Köprüsü'nün kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, "Azerbaycan Silahlı Güçleri kadim Hudaferin Köprüsü üstünde Azerbaycan bayrağını salladı. Çok yaşa Azerbaycan halkı!" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun Karadağlı Köyü'nü de kurtarmasıyla, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi ile kuş uçuşu mesafe 18 kilometreye düştü.

Ermenistan tarafından toprak kayıplarının ilk kez doğrulandığı haberde ise Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da bazı bölgelerde kontrol sağladığını teyit etti.

AZERBAYCAN'IN GERİ ADIĞI TOPRAKLAR | İLERLEME HARİTASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı" ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan işgaline karşı hız kesmeden kendisini savunurken uzun yıllardır işgal altında olan topraklarını da kurtarmaya devam ediyor. Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamlar bunun kanıtı olarak gösterilirken Azerbaycan ordusuyla başa çıkamayan Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklar ve Azerbaycan'ın ilerleme haritası şu şekilde:

MSB AZERBAYCAN KLİBİ

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla hazırladığı video klipte ses sanatçısı Azerin, "Can Azerbaycan" eserini seslendirdi. Sosyal medya hesabından,

"Canım, gözüm; Azerbaycan! Azerbaycan Bayrağı

İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız."

notuyla paylaşılan klipte, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Gösteri Birliği ve Kara Harp Okulunda yapılan çekimler yer alıyor. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek icra edilen askeri tatbikatlardan görüntüler ile Nuri Killigil Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusunun 1918 yılındaki Bakü'ye giriş görüntülerine de yer verildi.