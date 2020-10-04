Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Ermenistan Mingeçevir ve Terter'e saldırdı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabında saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Hacıyev açıklamasında, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

ERMENİSTAN, BUGÜN SABAH SAATLERİNDE GENCE'YE SALDIRMIŞTI

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını Ermenistan'dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarını sürdürüyor. Ermenistan ordusu bu sabah yine sivilleri hedef aldı.

Ermenistan, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye roketlerle saldırdı.

Sivillerin hedef alındığı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıda çok sayıda ev, bina ve araç hasar gördü. Roketin düştüğü bölge güvenlik çemberine alınırken, siviller büyük panik yaşadı.

Roketin düştüğünü gören bir diğer vatandaş, burada sadece sivil halkın yaşadığını ve hiçbir askeri noktanın olmadığını ifade etti.

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