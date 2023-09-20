Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'da ateşkes sağlandı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki terörle mücadele operasyonlarının durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'da ateşkes sağlandı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki terörle mücadele operasyonlarının Türkiye saati ile 12.00'de durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın teklifi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına uygun olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah kentinde bir toplantı düzenlenecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar:

"Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan yasadışı Ermeni silahlı grupları silahlarını teslim ederek Rus barış gücünün kontrolündeki bölgelerden çıkacak. Yasadışı Ermeni silahlı gruplar tüm silahlar ve ağır ekipmanları teslim edecek. Yasadışı Ermeni silahlı grupların Karabağ'dan çıkarılma süreci Rus barış gücü birliğiyle koordineli bir şekilde yürütülecek" denildi.

KAYNAK: İHA

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