Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan ateşkesi bozdu, yine sivilleri vurdu"

Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl'ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.

Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.

KONTROL AZERBAYCAN ORDUSUNDA

Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

Bakanlığın bir başka açıklamasında da dün ateşkes yürürlüğe girene kadar, Ermenistan ordusuna ait 2 S-300 uçaksavar sisteminin füze atış istasyonu, 5 T-72 tank, 3 Grad füze sistemi, 2 Smerç roketatar sistemi,1 D-20 obüs, 1 KS-19 uçaksavar topu ve mühimmat taşıyan 6 aracın imha edildiği aktarıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.

SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İşgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermenistan, bir kez daha sivilleri hedef alarak, katliam yaptı.

Ermenistan’ın hain saldırısında 10 aylık Narin de hayatını kaybetti. Baba Timur Haligov, gözyaşları arasında minik bebeğinin cansız bedenine sarıldı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentini önceki gece füzelerle vurdu. Füzeler, yerel saatle 01.00 sıralarında Gence kentinde apartman ve evlere isabet etti. Füzelerin isabet ettiği 20’den fazla ev çöktü.

Saldırıya uykuda yakalanan ve enkaz altında kalan sivillerin kurtarılması için bölgeye kısa sürede arama kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Gence’deki sivillere yönelik ikinci kanlı saldırının yine Rus yapımı “Elbrus” veya “Scud” diye adlandırılan orta menzilli balistik füzeyle gerçekleştiğini duyurdu.

Cephe hattına 60 kilometre mesafedeki Gence’ye atılan füzelerin Ermenistan topraklarından ateşlendiği belirlendi.

GEÇİCİ ATEŞKES

Azerbaycan ve Ermenistan 18 Ekim’de yerel saatle 00.00’dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.