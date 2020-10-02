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  3. Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'ın devam eden çatışmalarda ağır kayıplar vermeye devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı başlattığı operasyonlar 6’ncı gününde devam ederken, Ermenistan ordusundaki can kayıpları artıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan çatışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusu yeni üsler kurarak bölgeyi düşman güçlerinden temizleyerek belirli yönlere doğru hareket etti” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 27 Eylül’den 2 Ekim yerel saatle 20.00’e kadar Ermenistan birliklerinin ağır kayıplara uğradığı belirtilerek, tüm cephe boyunca mevzilerinden ve bölgenin önemli bölgelerinden çekilmek zorunda kaldığı duyuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül-2 Eylül tarihleri arasında Ermenistan’a ait toplam 230’a yakın tank ve diğer zırhlı araç, 250 topçu, roketatar, havan, 38 hava savunma sistemi, 10 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve 1 Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi.

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