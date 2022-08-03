Azerbaycan'a şehit ateşi düştü! Ermeni askerleri ateş açtı!

Azerbaycan'a şehit ateşi düştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı.

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Azerbaycan'a şehit ateşi düştü! Ermeni askerleri ateş açtı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, üzen haberi duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin, sabah saatlerinde Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı ifade edildi.

Azerbaycan'a şehit ateşi düştü! Ermeni askerleri ateş açtı!

ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE DİLEKLERİ İLETİLDİ

Ermeni güçlerin ateşi sonucu Anar Kazımov isimli askerin, aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misillemede bulunduğu bilgisi yer aldı.

Azerbaycan'a şehit ateşi düştü! Ermeni askerleri ateş açtı!

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