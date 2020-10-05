Azerbaycan'da 3.3 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 22.10'da Azerbaycan'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Azerbaycan'da saat 22.10'da 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.