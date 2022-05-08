Adalet Partili Vecdet Öz'den ittifak konuşması.. "Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliğine yaklaşmıştır ve bu bize yakın gelmektedir"Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2022 Pazar | Boğa içsel sorunların son buluyor, Yengeç sorunlarda boğuluyor!Muharrem İnce'den canlı yayında sert sözler! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Ben çözülmüş bir sorun göremiyorum" dediAzerbaycan'da TEKNOFEST heyecanıTikTok fenomeni Mika Raun hakkında iğrenç iddia! Öğrenince mideniz bulanacak! "Para için bunu da mı yaptın aşko"Sahnede yere kapaklanan Gülben Ergen "Şampiyonluğunuz beni devirdi" diyerek konsere devam etti! Ancak sonrasında kötü haber geldi...Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında! Meteoroloji o illeri uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor! İşte 8 Mayıs 2022 Pazar hava durumuSon dakika | AFAD duyurdu! Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem!Perlit ne demek, TDK'ya göre Perlit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Paying debt in a dream
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı

Azerbaycan'da 26-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile katılması bekleniyor.

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan TEKNOFEST 26-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olması beleniyor.

Festivalde Bayraktar SİHA'ları BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

Karabağ zaferinin ardından ülkenin simge şarkısı haline gelen 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını seslendiren Azerin festivalde sahne alacak.

Festivalde Azerbaycan pilotları ve Türk Yıldızları gösteri gerçekleşiterecekler. Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı

Festivale katılacak kullanıcılar kimlikleri ile bilet alabilecek ve festival alanına giriş yapabilecek.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT