Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan TEKNOFEST 26-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olması beleniyor.

Festivalde Bayraktar SİHA'ları BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katılacak.

Karabağ zaferinin ardından ülkenin simge şarkısı haline gelen 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını seslendiren Azerin festivalde sahne alacak.

Festivalde Azerbaycan pilotları ve Türk Yıldızları gösteri gerçekleşiterecekler.

Festivale katılacak kullanıcılar kimlikleri ile bilet alabilecek ve festival alanına giriş yapabilecek.