Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a terörle mücadele operasyonu!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması, askeri altyapıların etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivillerin ve bölgedeki imar çalışmalarında görev alan işçiler ile askeri personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a terörle mücadele operasyonu!

Ermeni güçlerin Karabağ'da Azerbaycan'a saldırıları arttırmasının ardından Azerbaycan ordusu terörle mücadele operasyonu başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son birkaç ayda Karabağ bölgesinde yasa dışı bulunan silahlı Ermeni güçlerin Azerbaycan ordusunun mevzilerine saldırılarını yoğunlaştırdığı, yeni mevziler ve sığınaklar kazarak bölgeye ek askeri güçler ve askeri teçhizat toplandığının gözlemlendiği ifade edildi. 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak silahlı Ermeni güçlerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunun Azerbaycan tarafından defalarca beyan edildiği vurgulandı.

"Terörle mücadele operasyonu başlatıldı"

Üçlü bildirinin hükümlerinin sağlanması ve Karabağ bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi amacıyla anti terör operasyonu başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri birliklerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması, askeri altyapıların etkisiz hale getirilmesi, işgalden kurtarılan topraklara dönen sivillerin, bölgedeki imar çalışmalarında görev alan işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel çapta terörle mücadele operasyonlarına başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Yalnızca meşru askeri hedefler imha ediliyor"

Karabağ'da başlatılan terörle mücadele operasyonunda sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak yalnızca meşru askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. Ayrıca operasyon hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine de bilgi verildiği kaydedildi.

Elektronik harp istasyonu imha edildi

Azerbaycan'ın başlattığı terörle mücadele operasyonunda ilk görüntüler gelmeye başladı. Ağdara kasabasında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait "Mortira" elektronik harp sisteminin imha edildiği görüldü.

KAYNAK: İHA

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