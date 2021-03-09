Azerbaycan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Azerbaycan'ın Bayrağı Nasıldır?
Azerbaycan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Azerbaycan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Azerbaycan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir.
Azerbaycan'ın Başkenti?
“Bakü” şehri Azerbaycan'ın başkentidir.
Azerbaycan'ın Para Birimi Nedir?
“Azerbaycan Manatı”Azerbaycan'ın para birimidir.
Azerbaycan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Azerbaycan'ın telefon alan kodu : + 994
Azerbaycan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Azerbaycan
Azerbaycan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Bakü
Azerbaycan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Azerbaijan
Azerbaycan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Baku
Azerbaycan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Bakı
Azerbaycan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Azərbaycan
Azerbaycan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Azerice ( Latin Alfabesi )