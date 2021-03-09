Azerbaycan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Azerbaycan'ın Bayrağı Nasıldır?

Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir.

Azerbaycan'ın Başkenti?

“Bakü” şehri Azerbaycan'ın başkentidir.

Azerbaycan'ın Para Birimi Nedir?

“Azerbaycan Manatı”Azerbaycan'ın para birimidir.

Azerbaycan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Azerbaycan'ın telefon alan kodu : + 994

Azerbaycan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Azerbaycan

Azerbaycan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Bakü

Azerbaycan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Azerbaijan

Azerbaycan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Baku

Azerbaycan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Bakı

Azerbaycan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Azərbaycan

Azerbaycan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Azerice ( Latin Alfabesi )

Azerbaycan'ın Bayrağı Nasıldır?