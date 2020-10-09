Azerbaycanlı sanatçı Azerin Çırpınırdı Karadeniz şarkısıyla akıllarda yer etmiştir, Peki Azerin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Merak edilen soruların cevapları haberimizde...

AZERİN KİMDİR? NERELİ?

Azerin 1971 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya geldi. Ailesinin söylediğine göre müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamış,5 yaşında iken Azerbaycan Devlet Radyo programında şarkı söylemeye davet edilmiştir. Böylece müzik onun tüm kaderini belirlemiştir. Küçük yaşlarda devlet büyüklerinin karşısında defalarca sahne tecrübesi kazanan Azerin, 1985'te Moskova'da, 1986'da Gürcistan'da katıldığı uluslararası şarkı yarışmalarında derece kazanmıştır. 1990 yılında Müzik Akademisine girmiştir. 1994'te Türkiye'ye gelen sanatçı, burada da müzik ve sahne eğitimine devam etmiştir.

Azerin ilk albümünü Kazakistan'da katıldığı ve yine dereceye girdiği "Asya'nın Sesi" yarışmasından sonra çıkarmıştır.

KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

1971 yılında dünyaya gelen Azerin 49 yaşındadır. Azerin'in evli olup olmadığı bilinmiyor.

ALBÜMLERİ

- Azerin 1 ( 2001)

- Çırpınırdın Karadeniz 2003

- Azerin 2 (2006)

-Yüreklerde Biriz (2015)