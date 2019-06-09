Azez'deki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Suriye Azez'de yer alan TSK üssüne, PKK ve PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Türk Silahlı Kevvetleri'nin Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristlerce saldırı yapıldı. Bu saldırıda, 1 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edildi ve Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
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