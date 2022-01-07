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Azı ne demek, TDK'ya göre Azı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Azı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Azı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Azı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Azı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Azı ne demek, TDK'ya göre Azı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azı ne demek? Azı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azı kelimesi. Peki azı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azı nedir, azı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AZI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre azı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
- Öküz arabalarında ön ve arka yastıkları dingile bağlayan ağaç çivi

AZI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- azı dişi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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