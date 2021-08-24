Azima isminin anlamı nedir, Azima ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Azima isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Azima ismi ne demek, Azima ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Azima isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Azima İsminin anlamı nedir? TDK Azima anlamı:

Türk Dil Kurumunda Azima isminin anlamına yer verilmemiştir.

Azima İsmi Kuranda geçiyor mu?

Azima ismi Kuran'da geçmemektedir.

Azima isminin kökeni:

Azima ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Azima ismini kaç kişinin kullandığı bilinmemektedir.

Azima isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Azima isminin rengi:

Orkide

Azima ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Azima isminin Harf Analizi Nedir ?

Azima ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Azima isminin Numerolojisi Kaçtır?

Azima ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Z : 29

İ : 12

M : 16

A : 1

= 59 – Azima İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

Azima isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Azima ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Azima isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 Z: 8 İ: 9 M: 4 A: 1 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Azima isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!