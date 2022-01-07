Azime isminin anlamı nedir, Azime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Azime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Azime ismi ne demek, Azime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Azime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Azime İsminin anlamı nedir? TDK Azime anlamı:

TDK'da Azime ismi geçmemektedir.

Azime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmektedir.

Azime isminin kökeni:

Azime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Azime ismini kullanan 23.462 kişi bulunmaktadır.

Azime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Azime isminin rengi:

Şeftali

Azime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Azime isminin Harf Analizi Nedir ?

Azime ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Azime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Azime ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Z : 29

İ : 12

M : 16

E : 6

= 64 – Azime İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

Azime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Azime ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Azime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1 Z: 8 İ: 9 M: 4 E: 5 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Azime isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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