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Azınlık Hükûmeti ne demek, TDK'ya göre Azınlık Hükûmeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Azınlık Hükûmeti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Azınlık Hükûmeti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Azınlık Hükûmeti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Azınlık Hükûmeti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Azınlık Hükûmeti ne demek, TDK'ya göre Azınlık Hükûmeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azınlık hükûmeti ne demek? Azınlık hükûmeti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azınlık hükûmeti kelimesi. Peki azınlık hükûmeti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azınlık hükûmeti nedir, azınlık hükûmeti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AZINLIK HÜKÛMETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azınlık hükûmeti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre azınlık hükûmeti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mecliste çoğunluğu olmayan bir partinin tek başına kurduğu hükûmet

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