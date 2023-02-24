Azir Muminovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azir Muminovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azir Muminovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azir Muminovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azir Muminovic 18 Nisan 1997 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Azir Muminović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azir Muminovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Balkan Scout yapmaktadır. Azir Muminovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Azir Muminovic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azir Muminovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azir Muminovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azir Muminovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azir Muminovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2019 yılında FK Tuzla City

23 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Radnik Bijelj.

12 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

Azir Muminovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azir Muminovic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Azir Muminovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 12 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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