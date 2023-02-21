Aziz Abdu Kayondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Abdu Kayondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Abdu Kayondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Abdu Kayondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Abdu Kayondo 6 Ekim 2002 tarihinde Kalungu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Uganda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Abdu Kayondo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEPUYA INC AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aziz Abdu Kayondo'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aziz Abdu Kayondo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AzizKayondo23?s=20&t=_Jji9fBYcEQsHAlvzTAPdQ

Aziz Abdu Kayondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Abdu Kayondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aziz Abdu Kayondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Abdu Kayondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

27 Nisan 2022 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2022 yılında MFK Vyskov

Aziz Abdu Kayondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Abdu Kayondo şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aziz Abdu Kayondo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uganda takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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