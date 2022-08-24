Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinin final yapması üzerine izleyiciler merakla 'Aziz dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aziz final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

AZİZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? AZİZ FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, Damla Sönmez ve Fırat Tanış’ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi geçtiğimiz Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Konusu 1930'ların Hatay'ında geçen Aziz dizisinin hayranları yeni bölümleri merakla bekliyordu.

Aziz dizisi yayından kaldırıldı. 3 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 28. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezonu sürpriz bir karar ile iptal edildi. Aziz'in vedası ise dizinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada "Aziz dizimizi sonlandırma kararı aldık. Bizi hiç yalnız bırakmayan siz sevenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

AZİZ KONUSU

Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

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AZİZ SON BÖLÜM ÖZET

Aziz'in 28. Bölümünde; Kenan’ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından Aziz ve Kenan arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Efnan’ın Aziz ve Kenan’ın kardeş olduklarını bilip sakladığını öğrenen Aziz’le Efnan arasında soğuk rüzgarlar eser. Pierre’in Zehra’yı yakalaması Aziz’in yeni bir plan yapmasına neden olur. Aziz, Zehra’yı kurtarıp Milli Mücadele’ye katkı sağlamak için kendini feda etmeye hazırdır. Aziz’in girdiği zorlu yolda herkes tek yürek olur. Efnan, Aziz’in zorlu yolunda ondan haber alamaz. Ancak Efnan, Aziz’i bulup onu görmeye kararlıdır. Gözünü kırpmadan elini taşın altına koyar! Aziz, Antakya Cumhuriyeti’nin kurulması için çabalarken Pierre’in oynayacağı son oyun bütün Antakya’yı derinden sarsar!