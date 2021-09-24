Aziz Sancar, TEKNOFEST'E katıldı! Katılımcılardan büyük ilgi gördü!

Aziz Sancar, büyük ilgi gösterilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte etkinlik alanını gezen Sancar, kendisine büyük ilgi gösteren gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra konuma yapan ve gençlere de tavsiyede bulunan Aziz Sancar, memleket sevgisini unutmamaları gerektiği yönünde öneride bulundu.

Sancar, ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"GELECEĞİMİZ İÇİN UMUDUM ÇOK BÜYÜK"

"Buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm gerçekten beni gururlandırdı, bana cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese, gençlerimize çok teşekkür ederim"

"SAĞ OLSUN CUMHURBAŞKANIM BANA ÇOK DEĞER VERİYOR"

"Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir. Tekrar söylüyorum, Nobel için araştırma ve teknoloji yapmayın. İnsanlığa ve ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın, teknoloji yapın. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor, bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler'e de davet etmişti. 'Cumhurbaşkanım benim sizin gibi uçağım yok, her yere gidemem ama TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim. Sizinle ödülleri vermeye katılacağım. Benim için büyük bir memnuniyet ve şükran vesilesi.' dedim."

"MEMLEKET SEVGİSİNİ UNUTMAYIN"

"Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 'Ya ben onu alırım ya o beni alır' o düşünceyle iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz."

Konuşmanın ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elini öperek teşekkürlerini iletti. Ardından, Aziz Sancar ve beraberindekiler sahneden katılımcıları selamladı.