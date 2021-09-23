Aziz Sancar yurtdışı hayali kuran gençlere seslendi: "Benim yaptığımı yapmayın, Türkiye'ye geri dönün"

Bilim dünyasına sunduğu başarılarla ve kazandığı Nobel ödülüyle hepimizi gururlandıran, gençlerin de idolü haline gelen Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar İstanbul'a geldi. Katıldığı bir programda konuşma yapan Sancar gençlere seslendi. Özellikle yurt dışında yaşam hayali kuran gençlere seslenen Sancar, farklı dünya görüşleri tanımanın önemli olduğun ancak yurt sevgisinin de önemli olduğunu dile getirdi.

"MEMLEKET BORCUNUZU ÖDEYİN"

Katılımcıların sorularına yanıt veren Aziz Sancar şunları söyledi:

Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Gençlere kendisinin yaptığını yapmamaları konusunda tavsiye veren Sancar, yurt dışına çıksalar da geri dönüp memleketlerine karşı olan borçlarını ödemeleri gerektiğini belirtti.

"BENİM YAPTIĞIMI YAPMAYIN"

Gençlere "Çok çalışmalısınız" diyen Aziz Sancar, "Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" sözleriyle konuşmasını noktaladı.