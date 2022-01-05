Azman ne demek, TDK'ya göre Azman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azman ne demek? Azman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azman kelimesi. Peki azman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azman nedir, azman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AZMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre azman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşırı gelişmiş

- Kerestelik tomruk



AZMAN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ... azmanı



AZMAN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- azmankaya, istavrit azmanı

