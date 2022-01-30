Aznavur ne demek, TDK'ya göre Aznavur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aznavur ne demek? Aznavur TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aznavur kelimesi. Peki aznavur ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aznavur nedir, aznavur kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AZNAVUR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aznavur kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aznavur kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre aznavur kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İri yarı, kırıcı, sinirli, asık suratlı, sert kimse



AZNAVUR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- aznavur gibi

