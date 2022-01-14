Azonal ne demek, TDK'ya göre Azonal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azonal ne demek? Azonal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azonal kelimesi. Peki azonal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azonal nedir, azonal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AZONAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azonal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Azonal kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre azonal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yeryüzünün herhangi bir noktasında enleme bağlı olmaksızın meydana gelen olay

