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Azra Akın'dan sosyal medya hesabında duygusal paylaşım

Dünya güzeli Azra Akın'da eşi Atakan Koru ile evliliklernin 3. yıl dönümünde duygusal bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından romantik sözlerle evlilik yıl dönümlerini kutlayan Akın, düğünlerinde yaptıkları dansın videosunu takipçileri ile paylaştı.

Azra Akın'dan sosyal medya hesabında duygusal paylaşım

Dünya güzeli Azra Akın eşi Atakan Koru'yla 3'üncü evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018'in kasım ayında dünyaya gelmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

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ÜÇ YILI GERİDE BIRAKTI

Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından paylaşan Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı;

“Seninle her şeye varım ben
Sen benim uğurlu yolumsun
Yıldızlara yürürüm senle
Sen iste canım senin olsun…
24.08.2017”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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