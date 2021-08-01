Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kaybında 3. gün... Genç kızın bulunması için sosyal medyada kampanyalar başlatıldı. Aile de kızlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi. İşte Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Azra Gülendam bulundu mu? sorularının yanıtları...

AZRA GÜLENDAM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNTAGRAM HESABI NE?

Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisidir. Haytaoğlu en son Antalya'da Lara bölgesinde görüldü. Yakınları 3 gündür genç kıza ulaşamıyor. Twitter'dan #AzraGülendam hastagı açan binlerce kişi Haytaoğlu'nun bulunması için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Haytaoğlu'nun İnstagram hesabı bulunmamaktadır.

AZRA GÜLENDAM BULUNDU MU?

Haytaoğlu'nun ailesi, "Emniyet telefon sinyaline pazartesi günü bakabiliriz dedi, bu çok geç kızımızı canlı kanlı saçının teline zarar gelmeden bulmak istiyoruz lütfen bize yardım edin" dedi.

Aile, "Şiddet gören katledilen kadınlar için en önce koşan, bu dünyanın güzelleşmesi için çaba harcayan Azramızı bulmamız için lütfen yardımcı olun" ifadelerine yer verdi.

Genç kıza henüz ulaşılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.