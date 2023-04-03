Azzedine Sellak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Sellak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Azzedine Sellak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azzedine Sellak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.