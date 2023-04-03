Azzedine Sellak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azzedine Sellak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azzedine Sellak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Azzedine Sellak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Azzedine Sellak {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Azzedine Sellak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Azzedine Sellak'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Azzedine Sellak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Azzedine Sellak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Azzedine Sellak şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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