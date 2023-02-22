B J Banda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 B J Banda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak B J Banda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
B J Banda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
B J Banda 1 Haziran 1998 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İrlanda,Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Billy Banda Jr şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
B J Banda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSG - Media Sports Group yapmaktadır. B J Banda, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. B J Banda'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
B J Banda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
B J Banda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Finn Harps
1 Temmuz 2018 yılında Letterkenny
1 Temmuz 2021 yılında Ballinamallard
5 Ocak 2023 yılında Larne FC
B J Banda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
B J Banda şuan Larne FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Letterkenny Rovers (-2015), Finn Harps (2015-1/2016)
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