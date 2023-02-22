Baakaka Azikoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baakaka Azikoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baakaka Azikoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Baakaka Azikoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Baakaka Azikoro {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Baakaka Azikoro Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Baakaka Azikoro'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Baakaka Azikoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Baakaka Azikoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kanemi Warriors
Baakaka Azikoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Baakaka Azikoro şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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