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Baba dizisi Sevil kimdir? Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Show TV ekranlarında başlayan Baba dizisinde Sevil karakterine hayat veren güzel oyuncu Beril Pozam merak edilyor. Peki, Baba dizisi Sevil kimdir? Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Baba dizisi Sevil kimdir? Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Star TV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Ada Masalı dizisi bir süre önce finalini gerçekleştirdi. Dizide önemli bir yer tutan Beril Pozam bu kez de Baba dizisinde Sevim karakteriyle ekrana geliyor. Bu bağlamda, Baba dizisi Sevil kimdir? Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

BABA DİZİSİ SEVİL KİMDİR? BERİL POZAM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Beril Pozam 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boyu 1.70 m ve kilosu 60 kg olarak bilinmektedir.

26 yaşındaki Pozam Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Baba dizisi Sevil kimdir? Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir çok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.

Baba dizisi Sevil kimdir? Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Baba (TV Dizisi 2021)

Ada Masalı (İdil, TV Dizisi 2021)

Olağan Şüpheliler (TV Dizisi 2021)

Akrep (Ayşem, TV Dizisi 2020-2021)

Afili Aşk (Nazmiye Özkayalı, TV Dizisi 2019)

AVM Sakini (Dedektif Öykü, TV Dizisi 2019)

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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