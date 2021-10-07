Baba Hindi ne demek, TDK'ya göre Baba Hindi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baba hindi ne demek? Baba hindi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baba hindi kelimesi. Peki baba hindi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baba hindi nedir, baba hindi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Baba hindi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Baba hindi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BABA HİNDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baba hindi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre baba hindi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İri ve iyi beslenmiş erkek hindi

