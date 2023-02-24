Baba Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baba Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baba Musah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baba Musah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baba Musah 8 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Alhassan Baba Musah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baba Musah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJ Sport Consulting yapmaktadır. Baba Musah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Baba Musah'nin FK Bokelj ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baba Musah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baba Musah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baba Musah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baba Musah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2018 yılında Trayal U19

30 Haziran 2019 yılında Napredak U19

10 Temmuz 2019 yılında Trayal

10 Ağustos 2021 yılında FK Berane

28 Şubat 2022 yılında FK Bokelj

Baba Musah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baba Musah şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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